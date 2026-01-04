Говорится о возможности контролировать процессы внутри страны и работать над переговорами, доверие к Буданову, его популярность среди украинцев и связи с США. Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов озвучил 24 Каналу мнение, что назначение Буданова – это положительный сигнал.
Почему Зеленский выбрал Буданова?
Сергей Стуканов отметил, что прежде всего Зеленскому нужен был человек, который может держать под контролем процессы внутри страны, но так же приобщиться к треку переговоров. Возможно, он захочет вернуть руководителя Офиса Президента как главу делегации, которая будет встречаться с американцами, потенциально – с россиянами. Это должна быть сильная и влиятельная фигура.
Второй фактор – это доверие украинского лидера к Кириллу Буданову, установленный контакт. Также решению Зеленского могло способствовать то, что сейчас, по многочисленным опросам, украинцы благосклонно относятся к нему и ГУР. Важно, чтобы руководитель ОПУ продолжал активно работать над мирными переговорами.
Это момент, связан с осведомленностью руководителя ГУР не только с реальными процессами внутри Украины, но и внутри России. Когда сильная фигура с глубоким пониманием реального положения участвует в переговорах, то для врага, оппонента усложняется возможность вводить в заблуждение, добиваться каких-то своих задач. Поэтому это фактор связей и уважения Кирилла Буданова среди западных спецслужб, следовательно, и правительств,
– пояснил эксперт.
Кроме того, важными являются связи Буданова с США. Это означает, что глава Офиса Президента сразу может быть воспринят на самом высоком уровне лидеров государств, спецслужб. Поэтому это не создает какого-то переходного периода, когда человек должен освоиться, его должны принять и так далее.
Что известно о назначении Буданова?
Вечером 2 декабря Владимир Зеленский официально назначил генерала Кирилла Буданова главой Офиса Президента. Соответствующий указ появился на сайте украинского лидера.
Буданов принял предложение Зеленского возглавить Офис Президента. Он прокомментировал, что это решение о взятии на себя нового уровня ответственности перед государством. Генерал подчеркнул, что осознает масштаб всех вызовов.
Издание Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Зеленский последний месяц убеждал Буданова занять должность Офис Президента. В СМИ отметили, что экс-руководитель ГУР колебался перед тем, как согласиться.