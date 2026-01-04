Мовиться про можливість контролювати процеси всередині країни та працювати над переговорами, довіра до Буданова, його популярність серед українців та зв'язки зі США. Керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов озвучив 24 Каналу думку, що призначення Буданова – це позитивний сигнал.

Дивіться також Росіяни в істериці: як призначення Буданова може змінити хід переговорів зі США

Чому Зеленський обрав Буданова?

Сергій Стуканов зазначив, що насамперед Зеленському потрібна була людина, яка може тримати під контролем процеси всередині країни, але так само долучитися до треку переговорів. Можливо, він хотітиме повернути керівника Офісу Президента як голову делегації, яка буде зустрічатися з американцями, потенційно – з росіянами. Це має бути сильна та впливова фігура.

Другий чинник – це довіра українського лідера до Кирила Буданова, встановлений контакт. Також рішенню Зеленського могло сприяти те, що зараз, за численними опитуваннями, українці прихильно ставляться до нього та ГУР. Важливо, щоб керівник ОПУ продовжував активно працювати над мирними переговорами.

Це момент, пов'язаний з обізнаністю керівника ГУР не тільки з реальними процесами всередині України, але й всередині Росії. Коли сильна фігура із глибоким розумінням реального становища бере участь у переговорах, то для ворога, опонента ускладнюється можливість вводити в оману, домагатися якихось своїх завдань. Тому це чинник зв’язків та поваги Кирила Буданова серед західних спецслужб, отже, й урядів,

– пояснив експерт.

Крім того, важливими є зв’язки Буданова зі США. Це означає, що глава Офісу Президента одразу може бути сприйнятий на найвищому рівні лідерів держав, спецслужб. Тому це не створює якогось перехідного періоду, коли людина має освоїтися, її мають прийняти і так далі.

Що відомо про призначення Буданова?