Може бути цікава спланована акція: експерт припустив, навіщо Буданову посада в ОП
- Кирило Буданов покинув ГУР, прийнявши пропозицію українського президента взяти на себе керівництво ОП.
- Таке кадрове рішення може бути пов'язане з майбутніми президентськими виборами в Україні.
Кирило Буданов тепер керуватиме Офісом Президента. Він прийняв пропозицію Зеленського очолити ОП. Це може бути спланована акція під назвою "Наступник".
Таку думку в етері 24 Каналу висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, нагадавши, що нещодавно були оприлюднені рейтинги, хто і скільки міг би набрати голосів у випадку проведення виборів. Згідно з цими даними, саме Буданов становив би значну конкуренцію Зеленському через високу довіру українців.
Дивіться також Росіяни в істериці: як призначення Буданова може змінити хід переговорів зі США
Призначення Буданова може бути пов'язане з виборами
Об'єднання двох політиків, Зеленського і Буданова, як зазначив Пендзин, в одну політичну силу буде давати високу ймовірність завершення президентських виборів у першому турі. При цьому він підкреслив, що не факт, що такий союз відбувається під головуванням чинного українського лідера.
"Цілком ймовірно, що готується наступник президента. В умовах складних виборів після закінчення активної фази бойових дій надзвичайно велике значення щодо забезпечення виборчого процесу матиме адмінресурс, чітко вибудована вертикаль влади, особисті якості людини тримати цей процес міцно у руках", – пояснив Пендзин.
Знаючи, що Буданов розбирається в політичних рухах, прекрасно розуміє стан особистого рейтингу, то його згода очолити Офіс Президента вказує на те, що йому було запропоновано те, від цього він, на думку Пендзина, дійсно не міг відмовитись.
Ми бачимо, як формується наступний президент України та як буде забезпечуватися робота вертикалі влади під час наступних виборів,
– підсумував Пендзин.
Буданов – новий голова ОП: як це пояснюють інші експерти?
- Керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов висловив думку, що Зеленський обрав саме Буданова на цю посаду через те, що він здатний долучитися до переговорного процесу та має схвальний рейтинг в українському суспільстві. До того ж, одним з ключових факторів стало те, що Буданов добре контактує з США.
Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, вважає, що Зеленський міг у такий спосіб спробувати нейтралізувати Буданова як свого потенційного конкурента на майбутніх виборах. А той погодився, аби застрахувати себе від ситуації, в якій у свій час опинився генерал Залужний.
Політолог Валентин Гладких озвучив, що Зеленський призначив на посаду Буданова, бо розуміє, що її має обіймати людина, яка має політичну вагу. Також бралось до уваги те, які обов'язки доведеться виконувати голові ОП і з якими за статусом людьми спілкуватися. Зокрема це стосується переговорного треку, в якому очільник Офісу Президента братиме участь.