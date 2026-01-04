Таку думку в етері 24 Каналу висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, нагадавши, що нещодавно були оприлюднені рейтинги, хто і скільки міг би набрати голосів у випадку проведення виборів. Згідно з цими даними, саме Буданов становив би значну конкуренцію Зеленському через високу довіру українців.

Призначення Буданова може бути пов'язане з виборами

Об'єднання двох політиків, Зеленського і Буданова, як зазначив Пендзин, в одну політичну силу буде давати високу ймовірність завершення президентських виборів у першому турі. При цьому він підкреслив, що не факт, що такий союз відбувається під головуванням чинного українського лідера.

"Цілком ймовірно, що готується наступник президента. В умовах складних виборів після закінчення активної фази бойових дій надзвичайно велике значення щодо забезпечення виборчого процесу матиме адмінресурс, чітко вибудована вертикаль влади, особисті якості людини тримати цей процес міцно у руках", – пояснив Пендзин.

Знаючи, що Буданов розбирається в політичних рухах, прекрасно розуміє стан особистого рейтингу, то його згода очолити Офіс Президента вказує на те, що йому було запропоновано те, від цього він, на думку Пендзина, дійсно не міг відмовитись.

Ми бачимо, як формується наступний президент України та як буде забезпечуватися робота вертикалі влади під час наступних виборів,

– підсумував Пендзин.

Буданов – новий голова ОП: як це пояснюють інші експерти?