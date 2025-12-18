Відповідні результати показало дослідження, яке провела соціологічна служба "Центру Разумкова" у період з 11 по 18 листопада 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на оприлюднені дані.

Що відомо про результати?

Відповідно до результатів опитування, найвищий рівень балансу довіри та недовіри зафіксували щодо Збройних сил України (86,2%), ДСНС (75,8%), волонтерських організацій (66,8%), добровольчих формувань (63,1%) та ГУР (53%).

Загалом, згідно з оприлюдненими даними, опитані висловлюють найбільше довіри до ЗСУ (92%), ДСНС (86%), волонтерських організацій (81%), добровольчих загонів (78%), НГУ (72%), ГУР (71%), ДПСУ (70,5%) та СБУ (65,0%).

Нагадаємо, що окрім інституційної підтримки, соціологи також неодноразово фіксували значну персональну довіру до керівника ГУР Кирила Буданова.

Зокрема, станом на жовтень 2025 року, за даними дослідження, проведеного на замовлення American Political Services, рейтинг підтримки Кирила Буданова в суспільстві сягав 57,6%.