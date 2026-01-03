Об этом в эфире 24 Канала отметил эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, подчеркнув, что публичная активность Кирилла Буданова вызвала его узнаваемость внутри Украины и за ее пределами, в частности в США.

Смотрите также "Должность, которая губит людей": что будет с ОП после назначения Буданова и кто будет руководить ГУР

Буданов может стать ключевым коммуникатором с США

По мнению Жовтенко, именно медийная узнаваемость Буданова в Соединенных Штатах могла повлиять на решение Зеленского назначить руководить ОПУ именно его. Тем более, если принимать во внимание ситуацию вокруг мирных переговоров, попытки Украины совместно с Европой повлиять на Дональда Трампа и его окружение, перебить российскую игру.

По словам эксперта по международной безопасности, сейчас украинской стороне вместе с европейскими союзниками удалось переломить ситуацию, ведь от тех 28 пунктов российского ультиматума почти ничего не осталось. В Кремле засуетились, куча разных обвинений летит в сторону Украины и Европы.

"В этих условиях, когда россияне снова активизировали свое информационное влияние на администрацию президента США, с нашей стороны выбрать именно Буданова, которого американцы знают и довольно положительно к нему относятся, в том числе с прицелом, что он может стать одним из ключевых коммуникаторов с командой Трампа – выигрышный ход", – считает Жовтенко.

К чему стремится Зеленский?

Не следует отбрасывать и внутриполитические моменты. Эксперт отметил, что хотя и скрыто, но подготовка к предстоящим выборам в Украине продолжается. Основные игроки, с его слов, пытаются определиться со своим местом и статусом, оппонентами.

Буданов, глядя на пример генерала Залужного, которого в конце концов отправили вообще за пределы Украины, в определенной степени ограничив его коммуникацию на внутреннюю аудиторию, принял предложение Зеленского и решил сохранить себе доступ к украинской общественности. Тем самым он застраховал себя от судьбы Залужного,

– озвучил Жовтенко.

По его мнению, президент Украины со своей стороны надеется на то, что ему удастся в определенной степени нейтрализовать потенциального конкурента на выборах. А вот Буданов, согласившись стать руководителем ОПУ, пытается сохранить свое влияние на украинскую аудиторию, оставаться в медийном пространстве. Он не хочет терять свои политические баллы.

Назначение Буданова главой ОПУ: какие оценки дают эксперты?