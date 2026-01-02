Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что сейчас сложно спрогнозировать, как у Буданова сложится работа в новой структуре, ведь он сделал свою карьеру в военной разведке. Он не работал в других сферах.

Реализует ли Буданов себя на новой должности?

Владимир Фесенко считает, что пока сложно спрогнозировать, пойдет ли новое назначение Буданова ему и Офису президента на пользу, или нет.

Это совсем другая для него работа, совсем не такая, как была в ГУР. Но исходя из того, что Буданов человек из наиболее влиятельной военной спецслужбы, в этих условиях войны, то пока наиболее вероятный сценарий – это неформальное превращение Офиса Президента в центральную военную администрацию Украины,

– предположил он.

То есть Офис президента может быть сконцентрирован на задачах оборонной политики и политики национальной безопасности.

Кроме того, пока остается тайной, как назначение Буданова повлияет на взаимоотношения Офиса президента с другими государственными институтами. Интересно, как он построит свои связи с другими государственными руководителями, в том числе и с Владимиром Зеленским.

Ермак был исполнителем воли президента. Он не был самостоятельной фигурой. Ермака базировался на том, что он был частью президента, как политической фигуры. Был его инструментом, его правой рукой. Но Буданов привык быть самостоятельным лидером. Как и Зеленский,

– сказал политолог.

Сейчас же в Офисе президента может быть два лидера. Учитывая это, события могут развиваться по-разному.

По словам Фесенко, всегда вызов, когда два человека с мощным лидерским потенциалом работают в одной структуре. Поэтому очень интересно, как сложатся их личные отношения.

"Ну и еще одна проблема. Это должность (глава Офиса президента – 24 Канал), которая губит много людей. Я не знаю ни одного примера в истории Украины, когда после этой должности люди делали успешную карьеру. Я понимаю выгоды Зеленского от этого назначения, но не вижу выгод для Буданова", – добавил он.

