Политолог Валентин Гладких озвучил 24 Каналу мнение, что поэтому на эту должность решили назначить человека с большим политическим, репутационным весом, который имеет соответствующий опыт работы. Это продиктовано конкретными обстоятельствами.

Почему Зеленский пошел таким путем?

Валентин Гладких отметил, что юридически полномочия руководителя Офиса Президента Украины остаются такими же. Однако они меняются де-факто. Поэтому Буданова выбрали, учитывая тот объем работы, статус людей, с которым приходится работать главе ОПУ.

Человек должен быть довольно знаковым, иметь политический вес. То есть простым клерком, даже высокопоставленным, не обойдется. Видимо, Зеленский решил назначить человека с достаточно большим политическим, репутационным весом, который имеет опыт работы. Кажется, что нынешние должности руководителя Офиса президента все больше сдвигаются в сторону вице-президента,
– предположил он.

Офис Президента – это институт, который помогает украинскому лидеру реализовывать его конституционные полномочия. Соответственно его руководитель – это лишь чиновник, который помогает или обеспечивает функционирование этой структуры.

Но в нынешних условиях, когда ОПУ и президенту приходится выполнять очень много различных функций, которые обусловлены необходимостью сопротивляться российской агрессии, мы видим, как де-факто меняется функционал человека на этой должности. Поэтому, видимо, Зеленский пошел таким путем,
– сказал политолог.

Что известно о назначении Буданова?

  • 2 января Владимир Зеленский озвучил свою кандидатуру на должность руководителя Офиса Президента. Он предложил ее нынешнему главе ГУР Кириллу Буданову. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что процесс запустили.

  • Впоследствии стало известно, что Буданов принял предложение Зеленского возглавить Офис Президента. Он считает эту должность "еще одним рубежом ответственности перед страной".

  • Сейчас возникает вопрос, кто может возглавить ГУР вместо Буданова. Сразу несколько источников в СМИ сообщают, что главой ГУР станет действующий руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко.