Политолог Валентин Гладких озвучил 24 Каналу мнение, что поэтому на эту должность решили назначить человека с большим политическим, репутационным весом, который имеет соответствующий опыт работы. Это продиктовано конкретными обстоятельствами.

Читайте также "Возникает много вопросов": чего ждать после назначения Буданова главой Офиса Президента

Почему Зеленский пошел таким путем?

Валентин Гладких отметил, что юридически полномочия руководителя Офиса Президента Украины остаются такими же. Однако они меняются де-факто. Поэтому Буданова выбрали, учитывая тот объем работы, статус людей, с которым приходится работать главе ОПУ.

Человек должен быть довольно знаковым, иметь политический вес. То есть простым клерком, даже высокопоставленным, не обойдется. Видимо, Зеленский решил назначить человека с достаточно большим политическим, репутационным весом, который имеет опыт работы. Кажется, что нынешние должности руководителя Офиса президента все больше сдвигаются в сторону вице-президента,

– предположил он.

Офис Президента – это институт, который помогает украинскому лидеру реализовывать его конституционные полномочия. Соответственно его руководитель – это лишь чиновник, который помогает или обеспечивает функционирование этой структуры.

Но в нынешних условиях, когда ОПУ и президенту приходится выполнять очень много различных функций, которые обусловлены необходимостью сопротивляться российской агрессии, мы видим, как де-факто меняется функционал человека на этой должности. Поэтому, видимо, Зеленский пошел таким путем,

– сказал политолог.

Что известно о назначении Буданова?