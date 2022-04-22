Во время встречи с Денисом Шмыгалем, Ллойд Остин подтвердил, что США и дальше будут помогать Украине и Вооруженным Силам в войне, которую начала Россия.

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Глава Пентагона подтвердил, что Украина получит новый пакет помощи от США в размере 800 миллионов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что новый пакет помощи от США включает очень мощные инструменты для наших героев. ВСУ для отпора оккупантам получат дополнительную артиллерию, снаряды и беспилотники. И что это именно то вооружение, которое Украина и просила.

Перед этим Денис Шмыгаль встретился с президентом США Джо Байденом, где они обсудили вопросы поставок оружия Украине, расширение финансовой помощи и усиление санкций против России.

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