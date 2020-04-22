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      Руководство "Электротяжмаша" и ОПЗ обвинили в неэффективном управлении

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      "Электротяжмаш"

      Назначенный Фондом госимущества перед приватизацией менеджмент госпредприятий "Электротяжмаш" и Одесский припортовый завод неэффективно управляет госкомпаниями и ведет их к банкротству.

      Об этом пишет в своем блоге на "Украинской правде" экономический журналист Сергей Лямец.

      "У меня есть только один вариант объяснения: воруют. Воруют там, на местах. И судя по всему, воруют еще больше и еще воруют из убытков. А это называется "мародерство", – пишет Лямец.

      Как отмечает журналист, согласно приведенным данным, "Электротяжмаш" в первом квартале 2020 года выпустил продукции всего на 160 млн гривен, что на 72% меньше чем в 3 квартале 2019 года, а поступления от заказчиков снизились – на 85% – с 600 млн до 90 млн гривен.

      Напомним, в ноябре 2019 года ФГИУ назначил и.о. главы компании Виктора Бусько.

      По словам заместителя главы Фонда госимущества Сергея Игнатовского, это было взвешенное решение. Приватизация "Электротяжмаша" планировалась в первой половине 2020 года.

      Лямец также отмечает, что ОПЗ, после смены менеджмента, стремительно наращивает убытки.

      В частности, 4 квартал 2019 года предприятие закончило с убытком 929,8 млн гривен. В первом квартале 2020 года убыток вырос до 1,510 млрд гривен.

      В январе 2020 года ФГИУ назначил и.о. главы правления ОПЗ ресторатора Николая Синицу.

      Напомним, сообщалось также, что под контролем Фонда госимущества находятся предприятия АО "Турбоатом", ЗАО "Президент-Отель", "Центрэнерго", АО "Объединенная горно-химическая компания".

      Ранее сообщалось, что Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) разоблачены пять человек в организации коррупционной схемы в государственном предприятии "Электротяжмаш", причинившей ущерб в 13,7 млн гривен.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новости Украины Деньги НАБУ Коррупция
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