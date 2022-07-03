И да, это будет очередная страница позора в многострадальной истории рукожопого Черноморского флота.
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Освобождение Змеиного
Что-то мне подсказывает, что униженные и оплеванные даже собственными гражданами путинские генералы захотят взять реванш на Змеином и полезут его отбивать.
Грамотная оборона острова Змеиный может привести к ликвидации еще нескольких боевых кораблей ЧФ и дальнейшему снижению боеспособности этого флота.
Важно На России добавилось поводов для новых "жестов доброй воли"
У россиян нет резервов
Резервов для пополнения флота у них нет. Сменить тактику и навязать свою игру не могут.
Мне не хватает флотской экспертизы, поэтому подскажите, кто разбирается лучше, но сейчас все выглядит так, что через некоторое время Украина сама сможет контролировать Черное море и поставки зерна.
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