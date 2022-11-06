Румыния купила истребители F-16

Румыния договорилась о покупке у Норвегии 32 американских истребителей F-16. Цена сделки – 388 миллионов евро.

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Сначала Норвегия оценивала машины в 490 миллионов евро, но после продолжавшихся почти год торгов сумма сделки существенно снизилась.

Соглашение касается поставок самолетов, запасных частей, а также обслуживания и обучения технического персонала. Поставки состоятся в 2023 и 2024 годах после модернизации самолетов,

– сообщили в минобороны Норвегии.

Лживые обвинения Путина и ответ Румынии

По случаю российского "Дня народного единства" диктатор Путин обвинил Польшу и Румынию в стремлении вернуть территории Украины, которые после Второй мировой войны "отнял у них Сталин".

МИД Румынии прокомментировал эти обвинения. Там отметили, что диктатор во время своего выступления выразил утверждение об "идее поглощения Украины", которая вроде бы существует у ее западных соседей, в частности Польши и Румынии.

Речь идет о возвращении территорий, которые были отобраны в Польше, мы должны признать, что они были отобраны Сталиным после Второй мировой войны. Были отобраны обширные территории в Румынии, в Венгрии,

– цитируют Путина в СМИ.

Румыния заверила Украину в поддержке

В этом контексте в МИД Румынии заявили, что они подтверждают жесткую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Министерство иностранных дел Румынии исключает утверждения, высказанные президентом России в речи по случаю Дня национального единства, которые ложно внушают мнение о территориальных претензиях Румынии к Украине.

– сообщили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что "захватническая война, начатая Россией 24 февраля, является серьезным и агрессивным нарушением принципов международного права, в том числе суверенитета и территориальной целостности Украины".

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