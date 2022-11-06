Румыния купила истребители F-16
Румыния договорилась о покупке у Норвегии 32 американских истребителей F-16. Цена сделки – 388 миллионов евро.
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Сначала Норвегия оценивала машины в 490 миллионов евро, но после продолжавшихся почти год торгов сумма сделки существенно снизилась.
Соглашение касается поставок самолетов, запасных частей, а также обслуживания и обучения технического персонала. Поставки состоятся в 2023 и 2024 годах после модернизации самолетов,
– сообщили в минобороны Норвегии.
Лживые обвинения Путина и ответ Румынии
По случаю российского "Дня народного единства" диктатор Путин обвинил Польшу и Румынию в стремлении вернуть территории Украины, которые после Второй мировой войны "отнял у них Сталин".
МИД Румынии прокомментировал эти обвинения. Там отметили, что диктатор во время своего выступления выразил утверждение об "идее поглощения Украины", которая вроде бы существует у ее западных соседей, в частности Польши и Румынии.
Речь идет о возвращении территорий, которые были отобраны в Польше, мы должны признать, что они были отобраны Сталиным после Второй мировой войны. Были отобраны обширные территории в Румынии, в Венгрии,
– цитируют Путина в СМИ.
Румыния заверила Украину в поддержке
В этом контексте в МИД Румынии заявили, что они подтверждают жесткую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
Министерство иностранных дел Румынии исключает утверждения, высказанные президентом России в речи по случаю Дня национального единства, которые ложно внушают мнение о территориальных претензиях Румынии к Украине.
– сообщили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что "захватническая война, начатая Россией 24 февраля, является серьезным и агрессивным нарушением принципов международного права, в том числе суверенитета и территориальной целостности Украины".
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