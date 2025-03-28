Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что Румыния имеет примерно 40 самолетов F – 16. Для F – 16 российский "Шахед" или сверхзвуковая ракета – это легкая цель.

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"Хотя, скорее всего, это не связано непосредственно с решениями Румынии. Вероятнее всего, этот вопрос регулируется НАТО. В свое время и поляки старались избегать этой темы. Думаю, что именно Белый дом – та сила, которая сдерживает страны от принятия решений", – сказал Роман Свитан.

Он добавил, что Румыния имеет достаточно бригад, чтобы контролировать воздушное пространство. Они могли бы уничтожать цели еще на подходе – не над территорией Румынии, а над морем или над Украиной.

Мы бы точно позволили им выполнять такие задачи. Думаю, что сейчас, после смены руководства НАТО, этот вопрос будут решать жестче,

– добавил Роман Свитан.

Он подытожил, что сейчас значительно меньше дронов и ракет заходит на территорию Польши и Румынии.

Важно! Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал во время встречи со студентами Украинского католического университета во Львове, что ему звонили из Румынии. Руководство просило не сообщать о последствиях падения российских "Шахедов" на территории страны.

Ведь россияне прекрасно понимают: если погибнет гражданин одной из стран НАТО, ответ может быть жестким. Именно поэтому они держатся подальше от границы.