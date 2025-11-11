Во время атаки на Одесскую область российский дрон залетел в Румынию, – минобороны страны
- В Румынии объявляли тревогу из-за возможного попадания российского дрона.
- Румынские военные сообщили о падении дрона в 5 километрах от границы с Украиной.
В Румынии ночью объявляли опасность из-за возможного попадания российского дрона с территории Украины. В соседнем государстве, вероятно, обнаружили остатки оружия.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии.
Правда ли, что на территории Румынии обнаружили обломки российского дрона?
Российская армия ночью 11 ноября атаковала критическую и гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области. Во время этой тревоги вражеский беспилотник нарушил воздушное пространство соседней Румынии.
Из-за угрозы пересечения воздушной границы между странами в Румынии превентивно активировали системы противовоздушной обороны. Около 00:07 население северной части уезда Тулча получило сообщение о тревоге. Именно в то время Россия массированно атаковала район порта Измаил.
В 01:09 румынские военные сообщили, что БпЛА упал на землю в районе Гринду, что расположен примерно в 5 километрах к югу от границы.
На место поехали специалисты специальных служб, которые должны были найти фрагменты беспилотника. Из-за возможного применения российских дронов в Румынии правоохранители начали расследование.
Российские дроны ранее залетали в Румынию: когда это было?
Впервые дроны в Румынию залетели 13 сентября. Тогда страна поднимала боевые самолеты F-16, которые должны были перехватить беспилотник. Работа по защите неба продолжалась, однако БпЛА летел очень низко, а потом изменил направление движения и полетел в Украину. Применение самолетов по дрону оказалось неэффективным.
Снова обломки беспилотников в Румынии обнаружили 29 сентября. Остатки упали в приграничном уезде страны. Их забрали для проведения экспертизы.
Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну заявил, что союзники весной приняли новый закон, позволяющий румынским пилотам сбивать вражеские дроны над территорией страны.