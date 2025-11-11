Во время атаки на Одесскую область российский дрон залетел в Румынию, – минобороны страны

В Румынии ночью объявляли опасность из-за возможного попадания российского дрона с территории Украины. В соседнем государстве, вероятно, обнаружили остатки оружия.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии.

Правда ли, что на территории Румынии обнаружили обломки российского дрона?

Российская армия ночью 11 ноября атаковала критическую и гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области. Во время этой тревоги вражеский беспилотник нарушил воздушное пространство соседней Румынии.

Из-за угрозы пересечения воздушной границы между странами в Румынии превентивно активировали системы противовоздушной обороны. Около 00:07 население северной части уезда Тулча получило сообщение о тревоге. Именно в то время Россия массированно атаковала район порта Измаил.

В 01:09 румынские военные сообщили, что БпЛА упал на землю в районе Гринду, что расположен примерно в 5 километрах к югу от границы.

На место поехали специалисты специальных служб, которые должны были найти фрагменты беспилотника. Из-за возможного применения российских дронов в Румынии правоохранители начали расследование.

Российские дроны ранее залетали в Румынию: когда это было?