Під час атаки на Одещину російський дрон залетів до Румунії, – міноборони країни
- У Румунії оголошували тривогу через можливе потрапляння російського дрона.
- Румунські військові повідомили про падіння дрона за 5 кілометрів від кордону з Україною.
У Румунії вночі оголошували небезпеку через можливе потрапляння російського дрона з території України. У сусідній державі, ймовірно, виявили залишки зброї.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.
Чи правда, що на території Румунії виявили уламки російського дрона?
Російська армія вночі 11 листопада атакувала критичну й цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Під час цієї тривоги ворожий безпілотник порушив повітряний простір сусідньої Румунії.
Через загрозу перетину повітряного кордону між країнами в Румунії превентивно активували системи протиповітряної оборони. Близько 00:07 населення північної частини повіту Тулча отримало повідомлення про тривогу. Саме в той час Росія масовано атакувала район порту Ізмаїл.
О 01:09 румунські військові повідомили, що БпЛА впав на землю в районі Гринду, що розташований приблизно за 5 кілометрів на південь від кордону.
На місце поїхали фахівці спеціальних служб, які мали знайти фрагменти безпілотника. Через можливе застосування російських дронів у Румунії правоохоронці почали розслідування.
Російські дрони раніше залітали до Румунії: коли це було?
Уперше дрони до Румунії залетіли 13 вересня. Тоді країна підіймала бойові літаки F-16, які повинні були перехопити безпілотник. Робота з захисту неба тривала, однак БпЛА летів дуже низько, а потім змінив напрямок руху і полетів до України. Застосування літаків по дрону виявилося неефективним.
Знову уламки безпілотників в Румунії виявили 29 вересня. Залишки впали в прикордонному повіті країни. Їх забрали для проведення експертизи.
Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну заявив, що союзники навесні ухвалили новий закон, що дозволяє румунським пілотам збивати ворожі дрони над територією країни.