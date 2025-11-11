Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.

Чи правда, що на території Румунії виявили уламки російського дрона?

Російська армія вночі 11 листопада атакувала критичну й цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Під час цієї тривоги ворожий безпілотник порушив повітряний простір сусідньої Румунії.

Через загрозу перетину повітряного кордону між країнами в Румунії превентивно активували системи протиповітряної оборони. Близько 00:07 населення північної частини повіту Тулча отримало повідомлення про тривогу. Саме в той час Росія масовано атакувала район порту Ізмаїл.

О 01:09 румунські військові повідомили, що БпЛА впав на землю в районі Гринду, що розташований приблизно за 5 кілометрів на південь від кордону.

На місце поїхали фахівці спеціальних служб, які мали знайти фрагменти безпілотника. Через можливе застосування російських дронів у Румунії правоохоронці почали розслідування.

Російські дрони раніше залітали до Румунії: коли це було?