Что известно о личной жизни и карьере Руслана Кравченко – читайте в материале 24 Канала.

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Карьера Руслана Кравченко

Руслан Кравченко ранее работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса. Затем был руководителем Бучанской окружной прокуратуры. Ее он возглавлял с 15 марта 2021 года. Руслан Кравченко также награжден орденом "За заслуги" III степени (23 августа 2022 года).

Скандал с приватизацией служебной квартиры

В 2023 году Кравченко принимал участие в конкурсе на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро. Комиссия по отбору кандидатов в НАБУ признала Кравченко недобросовестным. Почему так произошло кандидат не понимает, ведь никаких объяснений ему не предоставили. У Комиссии было несколько вопросов к кандидату. В частности, в 2019 году Кравченко приватизировал служебную квартиру, а потом очень быстро ее продал.

Вы приватизировали служебную квартиру и продали ее за 816 тысяч гривен. В то же время вы поженились и ваша жена уже к тому времени владела квартирой в Киеве. То есть, на момент приватизации служебного жилья ваша семья не нуждалась в улучшении жилищных условий,

– отметил председатель Комиссии.

Кравченко же сказал, что был в очереди на квартиру с 2015 года. Он подчеркнул, что когда получил квартиру, своего имущества не имел.

"Потом приняли решение о переводе квартиры из служебного статуса в общий статус. После чего появилась возможность использовать право на приватизацию. Я использовал свое законное право. У жены было свое имущество, но я на ее квартиру не имею никакого права", – пояснил Кравченко.

Обратите внимание! Ранее Киевскую ОВА возглавлял Алексей Кулеба. Президент уволил его с должности в январе. Тогда Кулебу назначили на новую должность – заместителя главы Офиса Президента Украины.

Личная жизнь и состояние

В декларации Кравченко за 2021 год отмечено, что он и его жена Елена Шкорбанец, работающая руководителем отдела переводов в Офисе генпрокурора, вместе имеют 53 тысячи долларов наличными.