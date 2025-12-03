Апелляционный суд освободил детектива НАБУ Магамедрасулова из-под стражи

Апелляционный суд Киева освободил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова из-под стражи, согласившись на изменение меры пресечения. Прокуратура заявила, что больше не видит риска незаконного влияния на свидетелей, который требовал изоляции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Что известно об освобождении из-под стражи Магамедрасулова-младшего?

Суд принял решение об изменении меры пресечения по просьбе стороны обвинения, которая заявила, что потребность в содержании детектива в СИЗО больше отсутствует. По словам прокуроров, риски влияния на фигурантов дела уменьшились, поэтому меру пресечения можно смягчить. Апелляционный суд 3 декабря освободил из-под стражи Руслана Магамедрасулова.

Есть достаточные основания считать возможным применение меры пресечения без содержания под стражей, а именно – домашний арест,

– заявил прокурор.

По информации ЦПК, сегодня, 3 ноября, апелляционная жалоба на меру пресечения Магамедрасулову-младшему рассматривалась уже в четвертый раз. С 12 ноября суд откладывал это заседание.

Вчера, 2 декабря, из-под стражи под домашний арест выпустили отца Магамедрасулова, Сентябра Магамедрасулова. Сам детектив НАБУ связывает уголовное преследование его семьи со своим участием в расследовании коррупционной схемы на Энергоатоме.

Как Руслан Магамедрасулов отреагировал на свое увольнение?

Журналисты и общественные активисты встретили Магамедрасулова аплодисментами. В то же время он поблагодарил всех, кто его поддерживал его в это непростое время. Магамедрасулов пока не прокомментировал события, которые происходили за время его содержания под стражей, однако отметил, что он со своими коллегами обязательно сообщит обществу о событиях, "о которых оно должно знать, и которые должно сопровождать".

Почему задержали Руслана Магамедрасулова?