Апеляційний суд звільнив з-під варти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова

Апеляційний суд Києва звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти, погодившись на зміну запобіжного заходу. Прокуратура заявила, що більше не вбачає ризику незаконного впливу на свідків, який вимагав ізоляції.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр протидії корупції.

Що відомо про звільнення з-під варти Магамедрасулова-молодшого?

Суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу на прохання сторони обвинувачення, яка заявила, що потреба в утриманні детектива в СІЗО більше відсутня. За словами прокурорів, ризики впливу на фігурантів справи зменшились, тому запобіжний захід можна пом'якшити. Апеляційний суд 3 грудня звільнив з-під варти Руслана Магамедрасулова.

Є достатні підстави вважати можливе застосування запобіжного заходу без тримання під вартою, а саме – домашній арешт,

– заявив прокурор.

За інформацією ЦПК, сьогодні, 3 листопада, апеляційна скарга на запобіжний захід Магамедрасулову-молодшому розглядалась вже вчетверте. З 12 листопада суд відкладав це засідання.

Вчора, 2 грудня, з-під варти під домашній арешт випустили батька Магамедрасулова, Сентябра Магамедрасулова. Сам детектив НАБУ пов'язує кримінальне переслідування його родини зі своєю участю у розслідуванні корупційної схеми на Енергоатомі.

Як Руслан Магамедрасулов відреагував на своє звільнення?

Журналісти та громадські активісти зустріли Магамедрасулова оплесками. Водночас він подякував усім, хто його підтримував його у цей непростий час. Магамедрасулов поки що не прокоментував події, які відбувались за час його тримання під вартою, однак наголосив, що він зі своїми колегами обов'язково повідомить суспільство про події, "про які воно має знати, і які повинно супроводжувати".

Чому затримали Руслана Магамедрасулова?