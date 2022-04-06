Очевидно, что вражеская авиация уже просто боится выдвигаться на территорию Украины. Об этом в эфире 24 канала сказал ведущий Артем Овдиенко.

К слову Воздушные силы 5 апреля уничтожили восемь крылатых ракет оккупантов

Он отметил, что теперь они выполняют свои задачи так: они взлетают над территорией России или Беларуси и уже оттуда сбрасывают бомбы и ракеты. Но на нашу территорию оккупанты залетать уже не рискуют.

Все, российские пилоты говорят "нет, мы не будем этого делать, мы боимся залетать в Украину, потому что нас там собьют". Они знают, что здесь их ждет немедленная смерть или плен,

– объяснил ведущий.

А для российских пилотов, виновных в том, что уничтожают у нас мирные кварталы и бомбят здания с детьми, есть определенное опасение – лучше смерть, чем плен.

Вместе с тем, как добавил журналист, у них есть выбор – просто прекратить к нам летать и бомбить. Он даже предложил им несколько вариантов, как это сделать:

можно отказаться;

уволиться;

прострелить себе ногу;

или же заработать грыжу.

В противном случае его ждет альтернатива – умереть в Украине, выполняя путинскую задачу по бомбардировке мирных кварталов в Украине.