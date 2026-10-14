За год выручка составила почти 37 миллиардов рублей. Кто стоит за этим предприятием и как оно связано с российской военной разведкой и окружением Путина, выяснили журналисты 24 Канала.

При чем здесь Ротенберг и российская военная разведка?

Одним из ключевых элементов, на которые обращают внимание авторы журналистского расследования, является Николай Игнатов. Он возглавлял компанию "Русский купол" на момент ее создания, а также связан с другими предприятиями, зарегистрированными в России, в частности с текстильной компанией "Мегатрейд" и строительной фирмой "Крым-траст".

Кроме того, Игнатов фигурирует в качестве сотрудника охранной компании "Каскад-РСП". По данным российских СМИ, эта структура связана с 16-й бригадой спецназначения ГРУ и группой компаний "ЭКС", владельцем которой является офицер российской военной разведки Алексей Власов.

Как отмечают авторы, российские СМИ называют семью Ротенбергов бенефициаром группы компаний "ЭКС". Это, по их мнению, может объяснять связь бизнесмена с проектом "Русский купол".

Почему компания быстро получила миллиардные подряды?

Оккупация Крыма позволила связать место регистрации предприятия с бизнес-интересами лиц, приближенных к Кремлю. По данным расследования, компании Ротенберга контролируют значительную часть инфраструктуры и бизнеса на полуострове, а также получают государственные заказы в рамках федеральных программ.

Финансовые показатели "Русского купола" также привлекают внимание: выручка предприятия за 2025 год составила почти 37 миллиардов рублей. Авторы материала связывают быстрый рост компании с моделью государственных подрядов, на которой, по их оценкам, построена значительная часть бизнеса предпринимателей, приближенных к российской власти.

Почему этот проект может угрожать Украине?

В расследовании отмечается, что Россия пытается развивать сразу несколько технологических направлений. В частности, проект "Рассвет" должен обеспечивать управление российскими дальнобойными беспилотниками, тогда как "Русский купол" направлен на противодействие вражеским дронам на средних и больших расстояниях.

Авторы материала предупреждают: если западные страны не усилят контроль за поставками микрочипов военного и двойного назначения, Россия может получить доступ к компонентам, необходимым для развития таких систем.

В то же время проверить реальные возможности этих разработок и установить происхождение использованных компонентов сложно. По оценке авторов расследования, это затрудняет выявление западных компаний, которые могут поставлять России критически важные технологии через посредников.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему купол россиян опасен для Starlink.