Оккупант максимально беспощаден. Об этом свидетельствуют не только агрессивные обстрелы военных объектов, но и мирного населения. Которое, как уверяют в России, в Украине "спасают от нацистов".
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Так, в сеть выложили видео с последствиями обстрелов оккупантами украинцев. Можно увидеть, как после "русского мира" теперь выглядит жилище под Ирпенем. Кадры, будем откровенными, вызывают мороз под кожей.
Это Сашкина машина. Это соседский дом. Это у нас, что происходит,
– комментирует за кадром владелец дома.
Разрушенные дома, автомобиль, всюду лежат обломки домов. Все это последствия "русского мира", который так вдохновенно нам пытались принести оккупанты.
Смотрите последствия "русского мира" в Ирпене, видео:
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