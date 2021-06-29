Русский язык оказался на 6 месте в списке. Очень важным его считают лишь 9,6% опрошенных.
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Знание какого языка является очень важным
- Английский язык – 84,9% опрошенных;
- немецкий – 22,2%;
- французский – 13,7%;
- испанский – 13,6%;
- польский – 11,1%;
- русский – 9,6%;
- китайский – 6,5%;
- португальский – 6,3%;
- арабский – 2,4%;
- другой – 1,4%.
Доля тех, которые считают русский язык необходимым для изучения, наибольшая среди лиц старше 60 лет. Английский же самым важным считают все возрастные группы украинцев.
В списке языков, которые необходимы для карьерного роста, русский подвинулся еще ниже и занял 7 место. Кстати, на этот раз уже наоборот – доля опрошенных, проголосовавших за этот язык, наибольшая среди лиц в возрасте 40 – 49 лет.
Какой язык предоставляет карьерные преимущества
- Английский язык – 86,9% опрошенных;
- немецкий – 25,2%;
- китайский – 21,1%;
- польский – 20,1%;
- испанский – 17,2%;
- французский – 14,5%;
- русский – 12,3%;
- португальский – 8,7%;
- арабский – 4,8%;
- другой – 3,2%.
Что известно об опросе
1200 респондентов опрашивали в течение 29 – 30 мая 2021 года. Метод – индивидуальное интервью. Выборка двухступенчатая, репрезентативная по полу и возрасту. Участие в опросе принимали мужчины и женщины в возрасте от 18 лет, проживающие во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Донбасса и Крыма. Теоретическая погрешность выборки при доверительной вероятности 95% не превышает 2,9%.