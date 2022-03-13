Об этом сообщил 13 марта журналист Роман Цымбалюк. Он отметил, что родственники российских военнослужащих собирают и отправляют посылки.

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Однако вещи не доходят до адресатов. Все потому, что из-за командования нет информации о местонахождении военнослужащего, его гибели или ранении.

"Солдаты продолжают гибнуть, мерзнуть, голодать и отказываются выполнять приказы командиров", – написал Цымбалюк.

Без еды и боеприпасов

В Генштабе Вооруженных Сил Украины 12 марта сообщили, что российские убийцы меняют тактику из-за неудачного наступления. Они чаще пытаются возвратиться домой.

Россия не способна обеспечить свои подразделения горюче-смазочными материалами, пищей и боеприпасами. Поэтому орки прибегают к мародерству и грабежу мирных жителей, магазинов, аптек и т.д.

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