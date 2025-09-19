Укр Рус
24 Канал Новости Украины Мы стабилизировали ситуацию, мы не даем им маневрировать, – Умеров о ситуации на фронте
19 сентября, 13:22
2

Мы стабилизировали ситуацию, мы не даем им маневрировать, – Умеров о ситуации на фронте

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что Силы обороны успешно стабилизировали ситуацию на фронте.
  • Украинские военные контратакуют на разных направлениях, в частности возле Купянска и Покровска.

Украина продолжает эффективно вести оборону на всех направлениях боевых действий против России. В СНБО рассказали об усилиях Сил обороны, которые останавливают продвижение оккупантов на линии разграничения.

Об этом во время разговора с иностранными журналистами сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне в окружении, – в бригаде "Рубеж" сказали, как удалось продвинуться на Покровском направлении

Как Умеров оценивает продвижение российских войск на линии фронта?

Рустем Умеров отметил, что Россия пока не достигла никаких стратегически важных целей, а Силы обороны Украины успешно остановили масштабный наступательный потенциал оккупантов.

Наша стратегия заключается в том, чтобы не позволить им маневрировать,
– подчеркнул Умеров.

Он отметил, что пропагандистские медиа могут продолжать рассказывать об успехах российской армии, однако это не соответствует действительности.

Умеров отметил, что украинские защитники успешно остановили вражеские войска на Севере, в частности в Сумской области. По его словам, захватчики также не смогли эффективно наступать на Запорожском и Покровском направлениях.

На этом этапе мы делаем максимум, линия фронта стабилизирована, мы защищаем небо, но они (россияне – 24 Канал) продолжают наступать,
– пояснил секретарь СНБО.

Рустем Умеров призвал международных союзников к активной поддержке Украины в борьбе с Россией.

Он также выразил благодарность европейским и американским лидерам за все приложенные усилия для урегулирования войны.

Ситуация на фронте: последние новости

  • Офицер 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ Александр Невидомый сообщил, что на Покровском направлении Россия пытается создать численное преимущество и вытеснить подразделения ВСУ.
  • Возле Купянска подтвержденного продвижения врага по состоянию на 19 сентября нет. Ранее оккупанты атаковали в районах Кондрашовки, Каменки, Степной Новоселовки и Новоосиново.
  • В свою очередь украинские военные контратаковали возле Мирового и Соболевки, отбросив россиян назад в направлении Мирового и Радьковки.
  • Также сообщалось, что российские военные маскируются под мирных жителей и пытаются заходить в города в гражданской одежде, нарушая международные правила и законы ведения войны.
  • В частности, известно о попытках оккупантов инфильтроваться в Ямполь Донецкой области, а также в Купянск Харьковской области.