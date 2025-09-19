Мы стабилизировали ситуацию, мы не даем им маневрировать, – Умеров о ситуации на фронте
- Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что Силы обороны успешно стабилизировали ситуацию на фронте.
- Украинские военные контратакуют на разных направлениях, в частности возле Купянска и Покровска.
Украина продолжает эффективно вести оборону на всех направлениях боевых действий против России. В СНБО рассказали об усилиях Сил обороны, которые останавливают продвижение оккупантов на линии разграничения.
Об этом во время разговора с иностранными журналистами сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает 24 Канал.
Как Умеров оценивает продвижение российских войск на линии фронта?
Рустем Умеров отметил, что Россия пока не достигла никаких стратегически важных целей, а Силы обороны Украины успешно остановили масштабный наступательный потенциал оккупантов.
Наша стратегия заключается в том, чтобы не позволить им маневрировать,
– подчеркнул Умеров.
Он отметил, что пропагандистские медиа могут продолжать рассказывать об успехах российской армии, однако это не соответствует действительности.
Умеров отметил, что украинские защитники успешно остановили вражеские войска на Севере, в частности в Сумской области. По его словам, захватчики также не смогли эффективно наступать на Запорожском и Покровском направлениях.
На этом этапе мы делаем максимум, линия фронта стабилизирована, мы защищаем небо, но они (россияне – 24 Канал) продолжают наступать,
– пояснил секретарь СНБО.
Рустем Умеров призвал международных союзников к активной поддержке Украины в борьбе с Россией.
Он также выразил благодарность европейским и американским лидерам за все приложенные усилия для урегулирования войны.
Ситуация на фронте: последние новости
- Офицер 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ Александр Невидомый сообщил, что на Покровском направлении Россия пытается создать численное преимущество и вытеснить подразделения ВСУ.
- Возле Купянска подтвержденного продвижения врага по состоянию на 19 сентября нет. Ранее оккупанты атаковали в районах Кондрашовки, Каменки, Степной Новоселовки и Новоосиново.
- В свою очередь украинские военные контратаковали возле Мирового и Соболевки, отбросив россиян назад в направлении Мирового и Радьковки.
- Также сообщалось, что российские военные маскируются под мирных жителей и пытаются заходить в города в гражданской одежде, нарушая международные правила и законы ведения войны.
- В частности, известно о попытках оккупантов инфильтроваться в Ямполь Донецкой области, а также в Купянск Харьковской области.