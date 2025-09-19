Україна продовжує ефективно вести оборону на всіх напрямках бойових дій проти Росії. В РНБО розповіли про зусилля Сил оборони, що зупиняють просування окупантів на лінії розмежування.

Про таке під час розмови з іноземними журналістами повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни в оточенні, – в бригаді "Рубіж" сказали, як вдалося просунутися на Покровському напрямку

Як Умєров оцінює просування російських військ на лінії фронту?

Рустем Умєров зазначив, що Росія наразі не досягла жодних стратегічно важливих цілей, а Сили оборони України успішно зупинили масштабний наступальний потенціал окупантів.

Наша стратегія полягає в тому, щоб не дозволити їм маневрувати,

– підкреслив Умєров.

Він зауважив, що пропагандистські медіа можуть продовжувати розповідати про успіхи російської армії, однак це не відповідає дійсності.

Умєров наголосив, що українські оборонці успішно зупинили ворожі війська на Півночі, зокрема в Сумській області. За його словами, загарбники також не змогли ефективно наступати на Запорізькому та Покровському напрямках.

На цьому етапі ми робимо максимум, лінію фронту стабілізовано, ми захищаємо небо, але вони (росіяни – 24 Канал) продовжують наступати,

– пояснив секретар РНБО.

Рустем Умєров закликав міжнародних союзників до активної підтримки України в боротьбі з Росією.

Він також висловив вдячність європейським та американським лідерам за всі докладені зусилля для врегулювання війни.

Ситуація на фронті: останні новини