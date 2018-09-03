Ryanair совершил свой первый рейс из Украины: фото
В понедельник, 3 сентября, ирландский лоукостер Ryanair совершил свой первый рейс из Украины в Берлин.
В этом году весной стало известно, что авиакомпания уже с 2018 года начнет летать из Украины в ряд стран Европы: Польшу, Германию, Литву, Словакию, Великобританию, Испанию и Швецию.
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Первые полеты планировались на октябрь, однако затем было анонсировано начало рейсов в Берлин на сентябрь, поэтому именно в этот день Ryanair совершил первый полет.
3 сентября Ryanair осуществил первый полет в Берлин
В Киев прибыл первый самолет ирландского лоукостера Ryanair
Как говорят в авиакомпании, в этот раз они пришли к компромиссу при договорняках. Сейчас ожидают еще 2 авиакомпании в Борисполе.
Авиаперевозки в связи с лоукостами Ryanair могут дешеветь, но себестоимость является себестоимостью,
– заявил генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.
В Украине начал работать ирландский лоукостер Ryanair
Напомним, ирландский лоукостер Ryanair наконец зашел на украинский рынок. Накануне сообщалось, что с 3 сентября им можно добраться из Киева в Берлин. По этому маршруту Ryanair будет осуществлять четыре рейса в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.