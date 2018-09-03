Ryanair совершил свой первый рейс из Украины: фото

В понедельник, 3 сентября, ирландский лоукостер Ryanair совершил свой первый рейс из Украины в Берлин.

В этом году весной стало известно, что авиакомпания уже с 2018 года начнет летать из Украины в ряд стран Европы: Польшу, Германию, Литву, Словакию, Великобританию, Испанию и Швецию.

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Первые полеты планировались на октябрь, однако затем было анонсировано начало рейсов в Берлин на сентябрь, поэтому именно в этот день Ryanair совершил первый полет.



3 сентября Ryanair осуществил первый полет в Берлин