Чтобы выжить, Максимо Напа Кастро питался птицами и черепахами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN і Reuters.

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Как рыбак выжил в океане

Максимо отправился на рыбалку из Марконы, города на юге Перу еще 7 декабря 2024 года, заранее подготовив продукты на 2 недели путешествия.

Однако через 10 дней шторм и непогода сбили мужчину с курса, поэтому лодка путешественника дрейфовала в Тихом океане. Последние 15 дней перед спасением он ничего не ел.

Чтобы "держаться за жизнь", рыбак вспоминал свою семью, в частности, мать и многомесячную внучку. Впоследствии он рассказал, что не хотел умирать, а выжил благодаря дождевой воде, птицам и черепахам.

Я думал о своей матери каждый день. Я благодарен Богу за то, что он дал мне второй шанс,

– сказал мужчина.

Как продолжались поиски пропавшего

Семья Максимо начала поиски, но перуанские морские патрули 3 месяца не могли найти мужчину. В конце концов его, обезвоженного и в критическом состоянии, обнаружил эквадорский рыболовный патруль за более чем 1000 километров от побережья.

Спасибо вам, эквадорские братья, за то, что спасли моего папу, пусть благословит вас Бог,

– написала дочь рыбака Инес Напа.

Максимо прошел медицинское обследование в больнице вблизи границы, его уже выписали.

Напомним, в сентябре прошлого года перуанская полиция изъяла 1,29 тонн акульих плавников, которые не имели надлежащих документов о происхождении. Груз предназначался для нелегального экспорта в Азию, сырье используют в приготовлении супов и афродизиаков.