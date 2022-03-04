В бригаде подчеркнули, что армия готова остановить захватчика, откуда бы он ни шел: по земле или с моря. И они готовы дать отпор.
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А вы не дайте себя запугать! В нашей бригаде служат мужчины и женщины со всей Украины. И у каждого из них в разных уголках страны свои семьи и там сейчас враг уничтожает все родное и святое. Вы представляете какое яростное желание мести сейчас у наших бойцов???
– говорится в заявлении бригады.
Также они призвали верить в украинскую армию и поддерживать ВСУ.
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