Об этом говорится в сюжете 24 канала.

По словам представителя ООО "ОИЛСИ", адвоката Павла Головко, утром, после того, как в один из павильонов прибыли полиция и взрывотехники из-за очередного звонка о заминировании, в помещение рынка удалось прорваться неизвестным лицам, которые забаррикадировались и не впускали туда владельцев.

Сотрудники полиции не знают, что с ними делать, почему их не выводят, при этом не допускают в помещение охранников, с которыми официально заключен договор ООО "ОИЛСИ". Вроде бы проводятся следственные действия, хотя мы понимаем, что для проведения следственных действий нужно было бы пригласить собственника имущества,

– отметил Головко.

В сюжете также говорится, что директор предприятия Сергей Головня сообщил, что рынок не будет работать до момента заключения договоров с новыми арендаторами. По его словам, в последнее время рынок незаконно контролировался криминальной группировкой. Ныне один из совладельцев – в международном розыске, а против другого открыто уголовное производство по доведению рынка до банкротства. По мнению руководства рынка, именно они мешают работать рынку, называя себя продовольственным хабом "Столичный".

"Именно продовольственный Хаб "Столичный" уже несколько месяцев удерживает не в рамках правового поля указанный павильон... указанная компания, это наше предположение, связанное с Юрием Енакиевским. Это енакиевская группировка, она известна по захвату рынков на территории Украины, мы связываем данных лиц именно с этой группировкой", – подчеркнул адвокат Павел Головко.

Журналисты отмечают, что ряд пророссийских СМИ активно распространяют информацию о захвате рынка "титушками". Полиция ситуацию пока не комментирует. Павильон оцеплен правоохранителями, следственные действия продолжаются. Руководство рынка надеется, что в ближайшее время рынок снова заработает в нормальном режиме.

Напомним, администрация рынка "Столичный" ранее сообщила о прекращении работы рынка до заключения новых договоров аренды и оплаты арендаторами коммунальных услуг.

Рынок "Столичный" прекратил работу из-за звонка о заминировании