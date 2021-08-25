И хотя депутаты еще не спешат рассматривать этот законопроект, рынок труда в Украине уже постепенно оживает и нуждается в работниках, ведь только с начала года количество вакансий увеличилось вдвое, сообщают кадровые агентства.

Между тем все больше украинцев сталкиваются с неприятными ситуациями трудоустройства и работы заграницей. Люди верят рекламе, которая обещает хороший заработок в странах ЕС или США. Однако далеко не всегда привлекательные перспективы по объявлениям соответствуют действительности, а заробитчане часто подписывают соглашения, в которых не прописаны обязательства работодателей.

"Рынок труда за границей стал сложнее, приходится сталкиваться с большей бюрократией, с большими расходами. Ситуация сейчас меняется, ведь в Украине стали платить чуть больше, уровень доходов в Украине повышается. Не так быстро, как хотелось бы, но повышается", – пояснил Сергей Марченко.

По разным подсчетам, на заработках за рубежом находятся от трех до пяти миллионов украинских мигрантов. Такие цифры озвучила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

В прошлом году Польша выдала украинцам 1 млн 800 тысяч приглашений на работу. Примерно такое же количество приглашений было и в предыдущие два года.

"Там нет условий, нет гарантии оплаты за труд. Но люди подписывают документы. Я же им объясняю, что этот документ обязывает вас выполнить определенные обязанности, но вы не имеете права получить деньги. Но они говорят: А что делать? Мне пообещали, я своему знакомому верю. А после того, как он проделал определенную работу, надо уже возвращаться домой. И там 30-50 % от заработной платы отдают и все", – рассказал правозащитник Эдуард Багиров.

Когда люди оказываются в ловушке, то боятся жаловаться, потому что тогда попадут в черный список работодателей за рубежом.

"За последний год таких подписей в контрактах, где нет условия гарантии оплаты труда, увеличилась на треть и даже больше. Зарплаты наших сограждан были самыми минимальными. А большинство граждан последний год даже не получают минимальное жалованье", – отметил Эдуард Багиров.

Часто выезд за границу на заработки с целью улучшить материальное положение семьи наоборот создает новые проблемы. Ведь длительный отъезд и разлука ослабляет эмоциональную связь, а потому портятся отношения внутри семьи.

"Пережить могут, но укрепить – никогда. Скорее всего такие отношения будут разрушены. У детей всегда формируется комплекс вины. Они себя чувствуют виноватыми и брошенными", – пояснила психолог Наталья Кухтина.

Несмотря на неприятный опыт и последствия, трудовая миграция стала приобретать угрожающие масштабы, а наш бизнес нуждается в квалифицированных кадрах. Поэтому эксперты убеждены, что власть и бизнес должны сделать все, чтобы украинцы поднимали экономику нашей державы, а не обогащали казну других стран.