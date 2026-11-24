Почему так получилось

Конституционный Суд отменил соответствующую норму и дал парламенту время до конца декабря, но Верховная Рада сможет рассмотреть соответствующий правительственный законопроект №16026 только 26 ноября, в первом чтении.

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Если его не примут сразу в целом, на второе чтение и подпись президента останется чуть больше месяца. И этого времени может не хватить до крайнего срока.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект № 16026 сразу за основу и в целом. В то же время документ требует исправлений. На этом подчеркивает эксперт "Центра противодействия коррупции" Эрнест Шуберт:

Представительная функция прокуратуры должна продолжать работать в полном объеме: от возврата лесов, побережья и заповедных земель до дел о необоснованных активах. Но стоит обратить внимание на две вещи. Во-первых: не следует расширять полномочия под видом выполнения решения Конституционного Суда. Сегодня прокурор может истребовать документы у органов власти и госпредприятий, а проект незаметно добавляет обязательные запросы к частным компаниям и общественным организациям еще до подачи иска и без судебного контроля. Эту норму нужно убрать. Второе: выполнить решение Конституционного Суда по существу. Основания должны иметь четкие критерии, чтобы прокурор вмешивался там, где наносится реальный ущерб.

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Народный депутат, член экологического комитета Верховной Рады Юлия Овчинникова ("Слуга народа") призывает принять закон до нового года:

Закон должен сохранить возможность судебной защиты лесов, рек и заповедных территорий в четко определенных исключительных случаях. Я поддерживаю необходимость такого регулирования, и это нужно сделать как можно скорее. В то же время положения, создающие риски необоснованного использования представительства, необходимо исправить до окончательного принятия.

Что будет, если Рада не успеет

Этот "казус" может легализовать самые масштабные коррупционные схемы, в частности, отдать под "дерибан" земли под Киевом, которые относятся к прибрежной защитной полосе Днепра, но на которые давно "положили глаз" фанаты строительства элитной недвижимости.

Жалобу в Конституционный Суд подало ООО "Рейнир Бизнес Групп", которое получило десятки гектаров прибрежной защитной полосы Днепра в Козине. Поселковый совет отказался защищать берег в суде, поэтому иск подала прокуратура, и компания окончательно проиграла в Верховном Суде. Тогда она обратилась в Конституционный Суд, чтобы доказать, что прокуратура действовала незаконно, и вот так компания, проигравшая в Верховном суде, выиграла в Конституционном, хотя, как отметил в отдельном мнении судья Василий Лемак, это общество так и не назвало ни одного своего нарушенного права. Если Рада не успеет до 1 января, те, кто незаконно получил государственные леса, земли и памятники, могут открывать шампанское, – председатель общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив описывает, к сожалению, вполне реальный сценарий. Один из многих.

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По искам прокуратуры государству уже вернули 34 гектара леса возле поместья Виктора Медведчука в Киевской области. А в Житомирской области суд вернул Министерству обороны более 2 100 гектаров земель обороны, которые областной совет передал охотничьей организации.

Напомним, в 2025 году вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые ограничили возможность возврата незаконно отчужденных земель десятилетним сроком. Европарламент призвал Верховную Раду и правительство изменить этот закон, указав на риски легализации права собственности на леса и водоемы, незаконно изъятые из государственной собственности.