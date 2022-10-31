По словам генерального директора Группы Юрия Рыженкова, сегодня Метинвест – это надежная опора Украины и многотысячная команда, вкладывающая душу в помощь стране.

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Что такое Метинвест? Для всего мира – это сталь. В небоскребах и кораблях. В вагонах и рельсах. На атлантическом побережье и на дне Адриатики. Однако для Украины Метинвест – надежная опора. Это тысячи людей, которые вкладывают душу в свое дело, заботятся о земляках и служат в рядах ВСУ. С первого дня войны Метинвест помогает стране быть сильной. Мы везде, где требуется поддержка. И вместе мы приближаем победу Украины,

– заявил Рыженков.

Инициативы Метинвест

Одна из самых масштабных инициатив компании – гуманитарный проект "Спасаем жизнь", созданный в координации с Фондом Рината Ахметова. Более 294 тысяч украинцев уже получили пищевые продукты и средства гигиены. За время войны из-за границы в Украину доставлено более 3 900 тонн жизненно необходимых грузов. К проекту присоединились 189 компаний со всего мира – Италии, Германии, Польши, Испании, Нидерландов, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран.



Также в рамках "Спасаем жизнь" мощную поддержку получает медицинская отрасль. С начала полномасштабного вторжения в больницы Украины доставлены медпрепараты, расходные материалы и оборудование на общую сумму 240 тысяч евро, а медики смогут оказать помощь более 70 тысячам людей.



Группа также помогает жителям прифронтовых регионов подготовиться к зиме. В частности, в укрытия Авдеевки доставляют печи, предназначенные для обогрева помещений и приготовления пищи.



В поддержку военных Метинвест направил 1,4 миллиарда гривен.

Как сегодня работает Метинвест

В то же время сообщается, что предприятия Метинвеста ощутили влияние ряда дестабилизационных факторов, среди которых:

рост себестоимости производства,

падение цен на продукцию,

нарушена логистика.

Несмотря на все, Метинвест пытается наладить работу предприятий, где это экономически целесообразно и безопасно для работников.

В настоящее время Метинвест работает на уровне 30 – 50% от довоенных мощностей. Снабжение продукции усложняет логистика: порты Черного моря недоступны для экспорта угля, железной руды и стали из Украины. Поэтому компания ищет альтернативные пути снабжения продукции потребителям по железной дороге, однако цена на такие перевозки остается высокой.