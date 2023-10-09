В частности, некоторые мужчины не могут мобилизовать по состоянию здоровья. Хотя перечень болезней сократился, однако в октябре существенных изменений не будет, передает 24 Канал.

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Пригодность к военной службе

После вручения повестки военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию, которая определяет пригодность к прохождению службы. При ее прохождении устанавливаются все заболевания, их причины и пригодность к службе. Без прохождения ВЛК человека не могут отправить на фронт.

Когда военнообязанный пройдет медицинское освидетельствование и получит справку о пригодности или ограниченной пригодности, только тогда его отправят на службу в ряды армии. Однако существует ряд болезней, с которыми военнообязанного признают непригодным.

С какими болезнями не мобилизуют

Перечень болезней, с которыми могут мобилизовать, а с которыми – нет, утвержден в приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Согласно последним редакциям и правкам, призыву не подлежат военнообязанные, имеющие тяжелые патологии. Среди таких, например:

умственная отсталость;

шизофрения;

отсутствие конечности;

слепота;

глухота.

С какими болезнями могут привести в армию

В законодательство внесли правки, согласно которым расширили список болезней, с которыми могут мобилизовать военнообязанных. Раньше с такими заболеваниями не призывали в службу, впрочем, ограничения просмотрели.

Так, в октябре могут мобилизовать военнообязанных с такими болезнями как: