Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. В случае опасности информацию обнародуют дополнительно.

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Россия запустила стратегические бомбардировщики Ту-95МС

Воздушные силы днем ​​в 16:16, 15 июля, сообщили, что россияне подняли в небо самолеты Ту-95МС, носители крылатых ракет Х-101. Следует остерегаться воздушной атаки со стороны врага.

Наблюдается активность российской стратегической авиации. В случае опасности сообщим дополнительно,

– говорится в сообщении защитников неба.

По данным мониторинговых каналов, в настоящее время подтвержден вылет по меньшей мере двух бортов Ту-95МС, двигающихся в южном направлении. Не стоит исключать вероятность их передислокации на аэродромы "Дягилево" или "Энгельс".

В случае объявления воздушной тревоги 24 Канал советует не пренебрегать своей безопасностью и немедленно направляться в укрытия или другие безопасные места, это может спасти вашу жизнь.