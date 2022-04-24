Исчерпывающий список есть у наших партнеров, поэтому ожидаем еще большей поддержки, подчеркнул глава Офиса Президента Андрей Ермак.

К теме Борьба за Мариуполь не заканчивается – это украинский город, – Ермак

С этой поддержкой и с мощной санкционной политикой мы уверенно победим,

– убежден чиновник.

План по ужесточению санкций

Ермак напомнил, что есть группа международных и украинских экспертов, анализирующих эффективность действующих санкций и занимающихся разработкой новых. Уже представлен план действий по усилению ограничений.

В нем четкие, определенные санкции, которые будут предлагать партнерам. Поскольку война продолжается, существующая санкционная политика недостаточна. Ее нужно усиливать. Ермак отметил, что важно проработать санкции по признанию России страной, которая спонсирует терроризм.

Интересно – Если бы у Украины было ядерное оружие, мы бы его никогда не применили, – Зеленский: