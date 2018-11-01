С сегодняшнего дня в Украине подорожал газ

В четверг, 1 ноября, цена на газ для населения Украины выросла на 23,5%, а именно до 8550 гривен за тысячу кубометров. Соответствующее решение ранее приняли на переговорах Кабмина с МВФ.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте "Нафтогаза".

Так, с 1 ноября конечная цена газа для населения составляет 8548,92 гривны за тысячу кубических метров, а для предприятий теплокоммунэнерго – 8361,85 гривны.

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Цена газа для всех категорий потребителей на условиях Положения о возложении специальных обязанностей составляет 7482,61 гривны за тысячу кубов газа с учетом НДС. Эта цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции. Конечная цена газа для населения составляет 8548,92 гривны, а для предприятий теплокоммунэнерго – 8361,85 гривны.

Напомним, 19 октября стало известно, что Кабмин принял решение о повышении цены на газ для населения Украины. С 1 ноября 1000 кубометров газа стоит 8550 гривен вместо 6900.