С танцами и пенными вечеринками: как украинские школы провели праздник последнего звонка

Теперь праздник последнего звонка в школах выглядят не так, как мы все привыкли: без традиционных речей, встреч с чиновниками и даже цветов. Формат торжеств выбирает само заведение.

В Харькове более шести тысяч выпускников прощались со школой с пенными плясками и громкой музыкой. И на этом приключения не заканчиваются. Вечером их ждет кино под открытым небом.

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Выпускники очень уставшие, ведь этот период в их жизни чрезвычайно важный и сложный. Однако расслабляться еще рано – многих ждут экзамены и поступление в вожделенный вуз.

А вот в другой части нашей страны дождь немного испортил планы учащихся лицея имени Василия Стуса, что во Львове. Празднование из внутреннего дворика перенесли в актовый зал. Однако это выпускников не расстроило, они радуются, что изнурительный год позади.

Эмоции очень смешанные. С одной стороны – радость и счастье, ведь начинается новый этап в жизни. А вот с другой стороны ностальгия по школе и печаль,

– сказала выпускница лицея Ирина Федорович.

По словам директора, лицей уже несколько лет не устраивает линеек. Поэтому нового формата, несмотря на непогоду, все же придерживались. Всего в этом году школу заканчивают более 300 тысяч учеников. Впереди их ждет еще вступительная кампания. Она начнется с 1 июля и продлится весь месяц. Именно тогда абитуриенты будут подавать документы в высшие учебные заведения и будут сдавать творческие конкурсы.