В России ученики отпраздновали выпуск из школы БДСМ-вечеринкой: фото и видео

Маски зайчиков, заклеенные скотчем соски, обнаженные торсы, мини-юбки, полицейская униформа как часть игрищ – все это о "трогательном прощании" учеников с родной школой во Владивостоке (Россия).

На фото и видео с БДСМ-вечеринки по случаю последнего звонка видно, что сначала веселье с файерами и музыкой устроили во дворе школы, а потом продолжили развлекаться в актовом зале, распылив там дым, пишет VL.ru.

Читайте также: Почему дети показывают свои половые органы и когда стоит насторожиться

БДСМ-вечеринка на выпускном в русской школе: видео

Администрация учебного заведения о таком необычном как для школы празднике узнала постфактум. Директор Галина Пугина заверила, что все состоялось не в день торжественной линейки, а раньше – 22 мая.

"В прошлом году после уроков школьницы устроили яркое выступление в образах стиляг, надев платье в горошек. В этот раз планировалось аналогичное шоу, но все пошло не по плану. Школьники, о которых сейчас говорят, – из 11-Б. Этот класс вообще, как сказать... Часто пытаются продемонстрировать, что они уже взрослые", – прокомментировала директор.



Последний звонок в стиле БДСМ, Россия, 2019 год

С одной из участниц вечеринки уже провели разъяснительную беседу. Девушка сказала, что взяла в флешмобе участие только потому, что не думала, что делает "что-то плохое". Сейчас устанавливают других участников по видеозаписям, которые распространяются в сети. С ними и их родителями будет проведена воспитательная работа. А возможно, некоторым выпишут и штраф. Ведь за незаконное ношение одежды с символикой правоохранительных органов грозит предусмотренный штраф до 1500 рублей с конфискацией.

По сообщениям российских СМИ, после инцидента директор школы написала заявление об увольнении.