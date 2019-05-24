14:06
24 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покидает Россию. В РФ задержали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:29, 23 мая
      Вести.UA: Юрий Луценко меняет профессию. Зеленский собирает единомышленников
      Вєсті.UA
      21:50, 23 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ

      В России ученики отпраздновали выпуск из школы БДСМ-вечеринкой: фото и видео

      208 Читати новину українською
      БДСМ-вечеринка на выпускном в России
      БДСМ-вечеринка на выпускном в России / Соцсети

      Маски зайчиков, заклеенные скотчем соски, обнаженные торсы, мини-юбки, полицейская униформа как часть игрищ – все это о "трогательном прощании" учеников с родной школой во Владивостоке (Россия).

      На фото и видео с БДСМ-вечеринки по случаю последнего звонка видно, что сначала веселье с файерами и музыкой устроили во дворе школы, а потом продолжили развлекаться в актовом зале, распылив там дым, пишет VL.ru.

      Читайте также: Почему дети показывают свои половые органы и когда стоит насторожиться

      БДСМ-вечеринка на выпускном в русской школе: видео

      Администрация учебного заведения о таком необычном как для школы празднике узнала постфактум. Директор Галина Пугина заверила, что все состоялось не в день торжественной линейки, а раньше – 22 мая.

      "В прошлом году после уроков школьницы устроили яркое выступление в образах стиляг, надев платье в горошек. В этот раз планировалось аналогичное шоу, но все пошло не по плану. Школьники, о которых сейчас говорят, – из 11-Б. Этот класс вообще, как сказать... Часто пытаются продемонстрировать, что они уже взрослые", – прокомментировала директор.


      Последний звонок в стиле БДСМ, Россия, 2019 год

      С одной из участниц вечеринки уже провели разъяснительную беседу. Девушка сказала, что взяла в флешмобе участие только потому, что не думала, что делает "что-то плохое". Сейчас устанавливают других участников по видеозаписям, которые распространяются в сети. С ними и их родителями будет проведена воспитательная работа. А возможно, некоторым выпишут и штраф. Ведь за незаконное ношение одежды с символикой правоохранительных органов грозит предусмотренный штраф до 1500 рублей с конфискацией.

      По сообщениям российских СМИ, после инцидента директор школы написала заявление об увольнении.

      blog_ava
      Зеленский, Путин, референдум: о каких переговорах с РФ идет речь и почему это всех возмущает
      сегодня
      2687
      Теги: Дети и несовершеннолетние Образование Новости России Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Строят меньше, без разрешений и по почти киевским ценам: что сейчас с рынком недвижимости Одессы
      сегодня , 13:01 Строят меньше, без разрешений и по почти киевским ценам: что сейчас с рынком недвижимости Одессы
      41
      Тереза Мэй уходит в отставку: значит ли это отмену Brexit?
      сегодня , 12:39 Тереза Мэй уходит в отставку: значит ли это отмену Brexit?
      Світлана Попова 286
      Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон
      сегодня , 12:13 Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон
      Сергій Фурса 1433
      Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
      сегодня , 10:12 Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
      Ірина Полицька 329
      Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что нужно знать
      сегодня , 09:09 Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что нужно знать
      933
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук