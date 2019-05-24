У Росії учні відсвяткували випуск зі школи БДСМ-вечіркою: фото і відео

Маски зайчиків, заклеєні скотчем соски, оголені торси, міні-спідниці, поліцейська уніформа як частина ігрищ – все це про "зворушливе прощання" учнів з рідною школою у Владивостоці (Росія).

На фото і відео з БДСМ-вечірки з нагоди останнього дзвоника видно, що спочатку веселощі з фаєрами та музикою влаштували у подвір'ї школи, а потім продовжили розважатись в актовій залі, розпиливши там дим, пише VL.ru.

Читайте також: Чому діти показують свої статеві органи та коли варто насторожитися

БДСМ-вечірка на випускному у російській школі: відео

Адміністрація навчального закладу про таке незвичне як для школи свято дізналась постфактум. Директорка Галина Пугіна запевнила, що все відбулось не в день урочистої лінійки, а раніше – 22 травня.

"Минулоріч після уроків школярки влаштували яскравий виступ в образах стиляг, одягнувши сукні в горошок. В цей раз планувалося аналогічне шоу, але все пішло не за планом. Школярі, про яких зараз говорять, – з 11-Б. Цей клас взагалі, як сказати... Часто намагаються продемонструвати, що вони вже дорослі", – прокоментувала директорка.



Останній дзвоник у стилі БДСМ, Росія, 2019 рік

З однією з учасниць вечірки вже провели роз'яснювальну бесіду. Дівчина сказала, що взяла у флешмобі участь тільки тому, що не думала, що робить "щось погане". Інших учасників нині встановлюють за відеозаписами, які ширяться у мережі. З ними та їхніми батьками буде проведена виховна робота. А можливо декому випишуть і штраф. Адже за незаконне носіння одягу із символікою правоохоронних органів загрожує передбачений штраф до 1500 рублів з конфіскацією.

За повідомленнями російських ЗМІ, після інциденту директорка школи написала заяву про звільнення.