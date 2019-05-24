14:15
24 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Британський косплей Путіна. В РФ затримали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:27, 23 травня
      Вєсті.UA: Юрій Луценко міняє професію. Зеленський збирає однодумців
      Вєсті.UA
      21:48, 23 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      У Росії учні відсвяткували випуск зі школи БДСМ-вечіркою: фото і відео

      1203 Читать новость на русском
      БДСМ-вечірка на випускному у Росії
      БДСМ-вечірка на випускному у Росії / Соцмережі

      Маски зайчиків, заклеєні скотчем соски, оголені торси, міні-спідниці, поліцейська уніформа як частина ігрищ – все це про "зворушливе прощання" учнів з рідною школою у Владивостоці (Росія).

      На фото і відео з БДСМ-вечірки з нагоди останнього дзвоника видно, що спочатку веселощі з фаєрами та музикою влаштували у подвір'ї школи, а потім продовжили розважатись в актовій залі, розпиливши там дим, пише VL.ru.

      Читайте також: Чому діти показують свої статеві органи та коли варто насторожитися

      БДСМ-вечірка на випускному у російській школі: відео

      Адміністрація навчального закладу про таке незвичне як для школи свято дізналась постфактум. Директорка Галина Пугіна запевнила, що все відбулось не в день урочистої лінійки, а раніше – 22 травня. 

      "Минулоріч після уроків школярки влаштували яскравий виступ в образах стиляг, одягнувши сукні в горошок. В цей раз планувалося аналогічне шоу, але все пішло не за планом. Школярі, про яких зараз говорять, – з 11-Б. Цей клас взагалі, як сказати... Часто намагаються продемонструвати, що вони вже дорослі", – прокоментувала директорка. 


      Останній дзвоник у стилі БДСМ, Росія, 2019 рік

      З однією з учасниць вечірки вже провели роз'яснювальну бесіду. Дівчина сказала, що взяла у флешмобі участь тільки тому, що не думала, що робить "щось погане". Інших учасників нині встановлюють за відеозаписами, які ширяться у мережі. З ними та їхніми батьками буде проведена виховна робота. А можливо декому випишуть і штраф. Адже за незаконне носіння одягу із символікою правоохоронних органів загрожує передбачений штраф до 1500 рублів з конфіскацією.

      За повідомленнями російських ЗМІ, після інциденту директорка школи написала заяву про звільнення.

      blog_ava
      Активісти мітингують під Адміністрацією Президента: основні вимоги до Зеленського
      сьогодні
      9621
      Теги: Освіта Діти і неповнолітні Курйозні новини Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Будують менше, без дозволів і за майже київськими цінами: що зараз з ринком нерухомості Одеси
      сьогодні , 13:01 Будують менше, без дозволів і за майже київськими цінами: що зараз з ринком нерухомості Одеси
      288
      Тереза Мей йде у відставку: чи означає це скасування Brexit?
      сьогодні , 12:39 Тереза Мей йде у відставку: чи означає це скасування Brexit?
      Світлана Попова 914
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      23 травня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      1697
      Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон
      сьогодні , 12:13 Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон
      Сергій Фурса 1502
      Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера
      сьогодні , 10:12 Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера
      Ірина Полицька 2445
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук