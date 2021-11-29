У соратников бывшего президента Грузии возникли конфликты с правоохранителями. Полицейские применили против демонстрантов перцовые спреи.

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У здания суда – сотни полицейских

Возле помещения суда собрались сотни правоохранителей. Сторонников оппозиции – около тысячи. Толпа скандировала "Миша".

Столкновения возникли после того, как несколько оппозиционеров вылезли на крышу дома и там размахивали флагами. Полиция потребовала спуститься, а затем применила перцовые баллончики.

Людям понадобилась помощь врачей

Пострадавшим понадобилась помощь врачей. Их забрали в машину скорой помощи, которая дежурила, один из активистов потерял сознание. Как информируют СМИ, возможно, несколько человек уже задержали.

Смотрите видео потасовки у здания суда:



Активисты вылезли на будку охраны / Фото "Новости-Грузия"

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В чем суть дела, по которому проходит заседание: