Впрочем, бывший президент откровенно заявлял об этом в ряде своих публичных выступлений.

Обратите внимание Произошло невозможное, – Саакашвили рассказал, почему вернулся в Грузию после 8 лет отсутствия

Предупреждал ли политик Зеленского о своей поездке

Саакашвили уточнил, что выезжал из Украины в Грузию срочно. В то время Зеленский как раз находился с рабочим визитом в США или же уже находился на пути домой. "Во-вторых, считаю, что было бы неправильно перекладывать на плечи президента ответственность за мое решение", – подчеркнул политик.

Справка. Саакашвили задержали вскоре после того, как он тайно приехал в Грузию накануне местных выборов 2 октября. Политика будут судить за незаконное пересечение границы.

Саакашвили говорит, что украинская власть его спасла

Кроме этого, бывший грузинский лидер рассказал и о поддержке со стороны украинских властей. Вспомнил, в частности, о том, что президент Зеленский звонил по нему в Тбилиси. Также он отметил, что "Ермак регулярно устраивает совещания по этому поводу". Политик подчеркнул, что очень активна и украинская омбудсмен Людмила Денисова.

Все они практически спасли мне жизнь в последний момент, когда я впал в кому после 50 дней голодовки и мучений. Власть явно шла на убийство,

– утверждает Саакашвили.

Что о состоянии политика говорит Ясько

"Слуга народа" Елизавета Ясько, которую с Саакашвили соединяют романтические отношения, обеспокоена состоянием своего возлюбленного. Накануне она заявила о "фармакологических пытках" над политиком.

Нардеп пояснила, что в грузинской тюрьме его лечили психотропными препаратами, в которых не было необходимости. Ее слова подтвердила и независимая врач Мариам Джишкариани.

Ясько жалуется, что родным и защитникам Саакашвили не дают возможности ознакомиться с историей его болезни. Она уверена, что из-за условий, в которых находится политик, тот не может получить необходимой реабилитации.

В чем грузинские власти обвиняют Саакашвили: смотрите видео 24 канала