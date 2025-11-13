"Бранец режима": Саакашвили попросил Зеленского внести его в список гражданских пленных

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили обратился к президенту Украины. Он попросил Зеленского включить его в список гражданских пленных российско-украинской войны.

Саакашвили подчеркнул, что считает свое удержание политически мотивированным. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение политика в соцсети.

Как Саакашвили обратился к президенту Украины?

В своем обращении Саакашвили поблагодарил Зеленского за решение 2019 года, когда ему вернули украинское гражданство.

Теперь он призвал снова вмешаться в его ситуацию.

Включите меня, пожалуйста, как бывшего председателя Одесской ОГА, как председателя Исполнительного комитета Национального Совета Реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями.,

– написал политик.

По словам Саакашвили, недавно его выписали из больницы, где он проходил лечение после тяжелого отравления, и снова вернули в исправительную колонию №12.

Он подчеркнул, что находится за решеткой по сфабрикованным обвинениям. Кроме того, недавно против него открыли новое уголовное дело, в котором ему вменяют "саботаж в интересах иностранного государства".

Политик призвал украинскую власть расценивать его положение как "незаконное лишение свободы пророссийским режимом", который действует в интересах Москвы.

Что известно о нынешней власти в Грузии?