"Бранець режиму": Саакашвілі попросив Зеленського внести його до списку цивільних полонених

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі звернувся до президента України. Він попросив Зеленського включити його до списку цивільних полонених російсько-української війни.

Саакашвілі підкреслив, що вважає своє утримання політично мотивованим. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на допис політика у соцмережі.

Як Саакашвілі звернувся до президента України?

У своєму зверненні Саакашвілі подякував Зеленському за рішення 2019 року, коли йому повернули українське громадянство.

Тепер він закликав знову втрутитися у його ситуацію.

Включіть мене, будь ласка, як колишнього голову Одеської ОДА, як голову Виконавчого комітету Національної Ради Реформ, якого незаконно утримує проросійський режим Грузії, до списку цивільних полонених цієї війни з відповідними юридичними наслідками.,

– написав політик.

За словами Саакашвілі, нещодавно його виписали з лікарні, де він проходив лікування після тяжкого отруєння, і знову повернули до виправної колонії №12.

Він наголосив, що перебуває за ґратами за сфабрикованими звинуваченнями. Крім того, нещодавно проти нього відкрили нову кримінальну справу, у якій йому закидають "саботаж в інтересах іноземної держави".

Політик закликав українську владу розцінювати його становище як "незаконне позбавлення волі проросійським режимом", який діє в інтересах Москви.

Що відомо про нинішню владу в Грузії?