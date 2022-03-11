Он подчеркнул, что в 2008 году Украина не выпустила российский флот.
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Я предупреждаю власти Грузии даже не думать пропускать через наше воздушное пространство вражеские войска из Армении в Украину,
– заявил Саакашвили.
Ведь, по его словам, в 2008 году Украина официально запретила Российскому флоту выходить из Крыма.
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