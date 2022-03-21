Молдова это уже сделала и совершенно очевидно, что эта инициатива не могла быть согласована с Западом.
Кстати Двое добровольцев из Грузии погибли в Украине, – Саакашвили
Что говорит Саакашвили
Несмотря на бездействие властей, это частично спасло бы репутацию Грузии и создало бы прочную основу для правительства национального согласия.
Каждый дополнительный день этого правительства у власти – смертельная угроза нашей стране,
– добавил политик.
Саакашвили отметил, что только западная оппозиция может спасти Грузию от тотальной беды.
Важно – Сколько граждан верит в победу Украины: