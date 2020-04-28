Саакашвили все, или Одесса, жди своего героя

Назначение Михаила Саакашвили во фракции "Слуга народа" заблокировано. Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим "сливом" – назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще.

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Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов, при этом в партийном чате готовность голосовать публично заявило чуть более 100 депутатов.

Голосов нет, потому что президент Владимир Зеленский решил не выступать сейчас публично в поддержку Саакашвили. Для того, чтобы Саакашвили собрал 226 голосов, "Слуги" должны дать гарантированно 190-200 голосов своей фракции из 248. Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас ОП дала отбой. Вместо главы ОП Андрея Ермака задача сбора голосов переложена на главу фракции Давида Арахамию – то есть даже статус переговорщика понижен.

Может ли Зеленский добиться назначения?

Конечно, да. Но для этого президенту надо взять на себя ответственность, и надо выполнять новые требования групп влияния во фракции, но масштабы такого размена до этого момента президент не осознавал. А сейчас, когда в обмен на поддержку все недовольные выдвинула свои требования, ОП стала думать над ценой вопроса.

Офис президента понимает, что провал переговоров с Саакашвили завершится скандалом, поэтому обдумывает, что предложить Саакашвили вместо реформ в правительстве.

В настоящее время рассматривается вариант выдвижения Саакашвили на выборах мэра в Одессе как кандидата "Слуги народа" с максимальной поддержкой власти, и политической и финансовой.

Также провалена идея назначения Давида Сакварелидзе главой Государственного бюро расследований. Идею назначить Давида выдвинул сам президент Зеленский, озвучил ее широкому кругу своей команды, и многие начали уже поздравлять Давида. Но с самим Сакварелидзе до сих пор никто из ОП даже не разговаривал. Так что слова остаются словами.

Эта фарсовая история еще раз показывает, что у президента Зеленского остается в политике инстраграмное мышление. Инициативы вбрасываются ради достижения внешнего эффекта и резонанса.

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Зеленский не озвучил, какие именно реформы он хотел бы реализовать руками Саакашвили, каких результатов он хочет добиться в управлении страной. Это говорит о том, что назначение Саакашвили президент рассматривал не как путь реформ, а как сугубо медийную игру. Кадры надо подбирать под цели, а не ради того, чтобы хвалить власть на ток-шоу.

Такой подход серьезно ослабит доверие и к дальнейшим инициативам Банковой. Зеленский не борется за влияние, и это влияние постепенно переходит в кабинеты его команды, которая все больше расходится по различным конкурирующим лагерям.