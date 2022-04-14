Гуманитарные коридоры открыты по 5 направлениям: Горная община, Попасная, Лисичанск, Рубежное и Северодонецк.

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Вчера нам гуманитарные коридоры не открыли – не было гарантий безопасности. Но ведь сотни людей ждали. Как их оставить? Поэтому мы попытались эвакуировать оттуда, куда можно было доехать. Удалось по четырем направлениям, кроме Рубежного. Другим маршрутом выехали жители Кременной. Будем спасать жизни жителей области и сегодня,

– рассказал Сергей Гайдай.

Глава Луганщины также сообщил, что в результате бомбардировок некоторых общин у них отсутствует свет, а вместе с ним интернет и связь. Поэтому некоторые жители Луганщины узнают о бесплатной эвакуации только через полицейских, спасателей или волонтеров, которые доставляют гумпомощь.

По словам Гайдая, готовых эвакуироваться подвозят к местам сборов на этом же транспорте или возвращаются в следующий раз за теми, кто еще сомневается.

"Однако времени на размышления все меньше и меньше. Примите решение для спасения детей, родителей и себя лично. Пока еще не поздно. Автобусы вас ждут. Мест и рейсов достаточно для всех желающих. Не ждите до последнего", – заметил глава ОГА.

Места сбора для эвакуации:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: СТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Первомайская, 42;

Горное: ул. Гагарина, 13а;

Нижнее: Парковая, 13;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

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