Украинцы свидетели рождения великого государства
Мэр Львова вспомнил о сегодняшних циничных обстрелах Херсона. В результате террористической атаки накануне Рождества погибли 10 мирных украинцев, а еще 68 – получили ранения.
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Поздравляю всех, кто празднует в эти дни Рождество. Это Рождество особенное. Мы из книг вспоминаем, как это было – Христос рождался в холоде, без света и без тепла. Так сегодня живет очень много украинцев. Но Христос рождался в любви, и эта любовь дает свет изнутри,
– подчеркнул Садовый.
Мэр Львова призвал украинцев делиться светом. Ведь сейчас мы являемся свидетелями рождения нашего государства.
Садовый пожелал гражданам великой веры в нашу победу и подчеркнул, что Христос всегда побеждает.
Все, что остается – верить, любить и светить ради каждого, кто уже не с нами. Ради каждого, кто будет после нас. Сегодня Христос рождается на поле боя,
– подчеркнул чиновник.
Мэр Львова поздравил украинцев с Рождеством: трогательное видео
Заметим, президент Владимир Зеленский в своем поздравлении отметил, что в этом году традиционный дух Рождества мы ощущаем по-другому. Однако он призвал украинцев не отчаиваться, ведь именно этого и хотят россияне.