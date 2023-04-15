Мэр Львова отметил, что за время полномасштабной войны изменились мы, изменился мир и даже изменился Львов. Теперь в городе знают, как печь кулич по-мелитопольски и как красят пасхальные яйца в Скадовске.

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Поздравление с Пасхой от Андрея Садового

Андрей Садовый отметил, что в праздник Воскресения Христова мы все излучаем радость, но не можем скрыть тревогу, которая есть у каждого, ведь война продолжается и многие наши родные сейчас на фронте. Украинцы же уже больше года разбросаны по миру. Мэр Львова подчеркнул, что на Пасху важно проявить любовь, так что не будет лишним позвонить родным и близким в этот день.

Это так важно быть людьми в противовес тем нелюдям, которые нас атакуют,

– подчеркнул Садовый.

Также мэр Львова отметил, что в текущем году больницы города принимают большое количество раненых воинов. Нашим защитникам и защитницам оказывают необходимую помощь и поддержку, ведь важно делать все для поддержки нашей армии.

Пасхальное поздравление от Андрея Садового: смотрите видео

Важно! Во второй раз христиане в Украине отмечают праздник Воскресения Христова в условиях полномасштабной войны, которую против нас развязала Россия. Поэтому во многих регионах не будет ночных богослужений, учитывая комендантский час. Всю информацию о том, как в Украине будут отмечать Пасху, где есть изменения в комендантских часах и когда можно освятить пояса – читайте в нашем материале.